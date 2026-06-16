Kuşadası'nda Yüzme Alanları Mükemmel Kalitede - Son Dakika
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Kuşadası'nda Yüzme Alanları Mükemmel Kalitede

Kuşadası\'nda Yüzme Alanları Mükemmel Kalitede
16.06.2026 08:59
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Kuşadası’ndaki 49 yüzme alanının 47’si mükemmel, 2’si ise iyi kategoriye girdi.

Aydın'ın turizm merkezlerinden Kuşadası'nda yapılan son analizlerde 49 yüzme alanının 47'si "mükemmel", 2'si ise "iyi" kategoride yer alırken, en çok tercih edilen plajlardan olan Kadınlar Denizi, İçmeler ve Güzelçamlı koylarında da deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü.

Aydın'ın önemli turizm bölgelerinden olan Kuşadası ilçesinde deniz suyu kalitesi yapılan analizlerle bir kez daha tescillendi. Sağlık Bakanlığı tarafından insan sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak izlenen yüzme sularına ilişkin son veriler, ilçedeki plajların büyük bölümünün en üst kategoride yer aldığını gösterdi. 25 Eylül 2019 tarihli "Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik" kapsamında değerlendirilen deniz suyu kalitesi, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından düzenli olarak analiz edilirken, elde edilen veriler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yüzme Suyu Takip Sistemi'ne de kaydediliyor.

Zayıf kategorisinde hiç plaj yok

Verilere göre Kuşadası genelinde 49 yüzme alanı bulunurken, bunların 19'u da mavi bayrak ödülüne sahip. İlçede zayıf kategorisinde hiçbir plaj yer almazken, 47 plaj mükemmel, 2 plaj ise iyi kategoride sınıflandırıldı. Ayrıca 45 plajın engelli erişimine de uygun olduğu belirlendi.

İlçenin yoğun ilgi gören noktalarından Güzelçamlı Koyu'nda 20 Mayıs ve 8 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Maksimum 250 yüzücü kapasitesine sahip koyun 20 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda olduğu, güvenlik şeridindeki azami derinliğin ise 3 metre olduğu kaydedildi.

Maksimum 500 yüzücü kapasitesine sahip İçmeler Koyu Plajı'nda da 20 Mayıs ve 8 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesinin mükemmel seviyede olduğu belirlendi.

Kuşadası'nın en büyük halk plajlarından biri olan Kadınlar Denizi'nde gerçekleştirilen 18 Mayıs ve 1 Haziran 2026 tarihli analizlerde de deniz suyunun mükemmel kalitede olduğu tespit edildi. Yetkililer, sezon boyunca yüzme suyu kalitesinin düzenli olarak takip edilmeye devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kuşadası'nda Yüzme Alanları Mükemmel Kalitede - Son Dakika

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