Kuşadası Öğrencilerinden Doğa Bilinci

05.05.2026 23:07
Kuşadası'nda ilkokul öğrencileri, EKODOSD'u ziyaret ederek doğayı koruma yollarını öğrendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ilkokul öğrencileri, kurdukları doğa araştırma grubuyla EKODOSD'u ziyaret ederek nesli tehlike altındaki canlıları ve doğayı koruma yollarını öğrendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4. sınıf öğrencileri, doğaya olan ilgileriyle örnek bir çalışmaya imza atarak kendi aralarında Doğa Unsurlarını Koruyan Patiler (DUK Patiler) adını verdikleri bir doğa araştırma grubu kurdu. Doğa ve çevre bilinci kazanmak adına etkinlik gerçekleştiren minikler, bu kapsamda Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ni (EKODOSD) ziyaret etti. Öğretmenleri eşliğinde dernek binasına gelen minik öğrenciler, bölgede nesli tehlike altında bulunan canlılar ve bu canlıların korunması için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında öğrenciler, merak ettikleri sorularla dernek yetkililerini adeta soru yağmuruna tuttu. Çocukların doğaya olan ilgisi, öğrenme isteği ve heyecanının dikkat çektiğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, genç nesil kendilerine umut verdiğini belirterek "İlkokul 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Esra Mantar ile birlikte derneğimizi ziyaret ettiler. Kendi aralarında Duk Patiler adını verdikleri bir doğa araştırma grubu kurmuşlar. Gözlerindeki merak, doğaya olan sevgileri ve içten heyecanları görülmeye değerdi. Doğayı seven, araştıran ve sorgulayan bu güzel çocuklarla, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için neler yapabileceklerini birlikte konuştuk. Her birinin içinde büyüyen doğa sevgisini görmek, geleceğe dair umutlarımızı güçlendirdi. Dernek binamızı gezen öğrencilere EKODOSD'un çalışmalarını anlattık. Çevre kirliliğinin kara ve deniz canlıları üzerindeki etkilerini paylaştık. Önümüzdeki ay okullarında bir araya gelerek bu konuları daha geniş bir sunumla anlatmak üzere sözleştik. EKODOSD'u ziyaret eden bir diğer okul ise İzmir Kiraz Ortaokulu öğrencileri oldu. Dernek üyemiz Profesyonel Tur Rehberi Mustafa Aktaşoğlu ve öğretmenleri eşliğinde derneğimizi ziyaret eden öğrencilere, doğa koruma çalışmaları panolar üzerinden aktarıldı. Bu yaş grubundaki çocukların doğaya olan ilgilerinin, bilgi düzeylerinin ve öğrenme isteklerinin ne kadar yüksek olduğunu görmek umut vericiydi. Umarız bu heyecanları hiç sönmez ve kendi gelecekleri olan doğaya sahip çıkarlar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

