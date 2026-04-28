Kütahya Belediyesi\'ne TBB\'den araç desteği

Kütahya Belediyesi, hizmet kapasitesini artıracak yeni bir iş makinesini envanterine kattı. Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen araç teslim törenine katılan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediyeye hibe edilen 1 adet loderi teslim aldı.

Yeni aracın, şehrin altyapı ve üstyapı çalışmalarında aktif olarak kullanılacağını belirten Başkan Kahveci, özellikle yol yapım, bakım-onarım ve saha çalışmalarında ekiplerin daha hızlı ve etkin hizmet sunacağını ifade etti. Kahveci, belediyecilik hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik yatırımların önemine dikkat çekerek, yapılan her katkının vatandaşlara daha verimli hizmet olarak yansıdığını vurguladı.

Araç teslim sürecine destek veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkan Vekili Vahap Seçer başta olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine teşekkür eden Kahveci, desteğin Kütahya için hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA