Kütahya Çavdarhisar'da barajda sahipsiz ağa el konuldu, denetimler sürecek
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ekipler, Çavdarhisar Barajı'nda yaptığı denetimde sahipsiz bir ağ tespit ederek el koydu. Yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla kontrollerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
Çavdarhisar'da su ürünleri denetimi gerçekleştiren ekipler, barajda sahipsiz bir ağ tespit ederek el koydu.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik denetimler devam ediyor. Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında Çavdarhisar Barajı'nda denetim gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında barajda sahipsiz bir ağ tespit edildi. Ekipler tarafından barajdan çıkarılan ağa el konulurken, yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik kontrollerin sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
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