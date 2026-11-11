Kütahya'da 11 Kasım'da Mehmetçik Hatıra Ormanı'na yaklaşık 500 fidan dikildi - Son Dakika
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Kütahya'da 11 Kasım'da Mehmetçik Hatıra Ormanı'na yaklaşık 500 fidan dikildi

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Kütahya\'da 11 Kasım\'da Mehmetçik Hatıra Ormanı\'na yaklaşık 500 fidan dikildi
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Kütahya\'da 11 Kasım\'da Mehmetçik Hatıra Ormanı\'na yaklaşık 500 fidan dikildi
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Kütahya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mehmetçik Hatıra Ormanı'na yaklaşık 500 fidan dikildi. Son üç yılda ormana 15 bin 500 fidan kazandırıldığı belirtilen törende, doğanın korunması ve gelecek nesillere yeşil çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

Kütahya'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda yaklaşık 500 fidan toprakla buluşturuldu. Son üç yılda 15 bin 500 fidanın dikildiği orman, yeni fidanlarla büyümeye devam ediyor.

2023 yılında açılışı gerçekleştirilen Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda düzenlenen tören, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılmasının önemine dikkat çekildi.

"Üç yılda 15 bin 500 fidan diktik"

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Toprakla buluşturulan her fidanın geleceğe duyulan güvenin, emeğin, umudun ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu belirten Baş, dikilen fidanların çocuklara daha yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye bırakılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yalnızca vatan savunmasında değil, doğal ortamın korunması ve geliştirilmesinde de sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Baş, vatan sevgisinin doğal zenginlikleri korumakla daha da anlam kazandığını dile getirdi. Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda son üç yılda yaklaşık 15 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu aktaran Baş, düzenlenen etkinlikle yaklaşık 500 fidanın daha dikilerek ormanın büyütüldüğünü kaydetti.

Konuşmasının sonunda ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür eden Baş'ın ardından katılımcılar fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinlik, Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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