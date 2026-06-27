Kütahya'da Afet Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kütahya'da Afet Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti

Kütahya\'da Afet Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti
27.06.2026 13:23
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KOSB Arama Kurtarma Ekibi, afet tatbikatında başarılı performans sergileyerek hazırlık seviyesini yükseltti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde faaliyet gösteren ve tamamı OSB personelinden oluşan KOSB Arama Kurtarma Ekibi, Öncü Araç ve İtfaiye Birimi, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen geniş kapsamlı afet tatbikatına katılarak başarılı bir performans sergiledi.

Gerçek afet senaryoları doğrultusunda düzenlenen tatbikatta ekipler; çadırkent kurulumu, arama-kurtarma çalışmaları, yangına müdahale, medikal destek, haberleşme ve lojistik koordinasyon gibi kritik görevlerde aktif rol üstlendi. Senaryo kapsamında yürütülen çalışmalarda ekiplerin hızlı müdahale kabiliyeti, koordinasyon becerisi ve teknik yeterliliği dikkat çekti.

Tatbikatta görev alan KOSB Arama Kurtarma Ekibi ile Öncü Araç ve İtfaiye Birimi'nin başarılı uygulamaları, muhtemel afet ve acil durumlara yönelik hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu ortaya koyarken, personelin disiplinli ve profesyonel yaklaşımı da takdir topladı.

Yetkililer, AFAD iş birliğiyle düzenli olarak gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatların, ekiplerin bilgi ve tecrübelerini geliştirdiğini, muhtemel afetlerde etkin müdahale kapasitesini artırdığını belirtti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, sanayi ve üretim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra afet farkındalığı, acil durum yönetimi ve toplumsal sorumluluk çalışmalarına da önem vermeye devam ederken, bu tür tatbikatlarla personelinin her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olmasını hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Kütahya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kütahya'da Afet Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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