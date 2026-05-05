Kütahya\'da Mayıs\'ta Kar Yağışı Şaşırttı

Kütahya'da bahar mevsiminin ortasında etkili olan kar yağışı, kentte hem şaşkınlık oluşturdu hem de tarımsal üretim açısından endişeleri beraberinde getirdi. Mayıs ayında nadir görülen yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırırken, doğa adeta yeniden kışa döndü.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, başta Radar bölgesi olmak üzere yüksek rakımlı alanlarda yoğun şekilde görüldü. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte bölgedeki yollar beyaza bürünürken, sürücüler için de zaman zaman ulaşımda zorluklar yaşandı. Karla kaplanan doğa, görsel olarak kartpostallık manzaralar oluştururken, özellikle çiçek açmış ağaçların kar altında kalması dikkat çekti.

Elma, erik ve badem ağaçlarının çiçeklenme döneminde karla kaplanması, üreticiler açısından riskli bir tablo ortaya koydu. Aynı şekilde ekili tarım arazileri ve tarlalar da beyaz örtü altında kalırken, zirai don ihtimali gündeme geldi. Uzmanlara göre, bu dönemde yaşanacak ani sıcaklık düşüşleri ve gece saatlerinde sıfırın altına inen değerler, çiçeklerin yanmasına ve dolayısıyla ürün kaybına neden olabiliyor.

Bölgede üretim yapan çiftçiler ise gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor. Kütahyalı üretici Mehmet Akıncı, yaşanan kar yağışının alışılmışın dışında olduğunu belirterek, umutlu ancak temkinli olduklarını ifade etti. Mehmet Akıncı, "İnşallah meyvelerimize herhangi bir zarar gelmez. Rabbim hayırlısını versin. Şu anda ağaçlarımız çiçek aşamasında, aslında tomurcuk döneminde olması gerekiyordu. Bu durum bizi düşündürüyor. Eğer hava sıcaklıkları eksi 4-5 derecelere düşmezse büyük bir zarar olmayacağını umut ediyoruz. Geçtiğimiz yıl su sıkıntısı yaşamıştık, bu yıl da benzer bir durumla karşılaşmayız inşallah" dedi. - KÜTAHYA