Kütahya’da Tavşanlı Yatırım Alanı resmen ilan edildi - Son Dakika
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Kütahya’da Tavşanlı Yatırım Alanı resmen ilan edildi

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan "Tavşanlı Yatırım Alanı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kararıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak resmen ilan edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan "Tavşanlı Yatırım Alanı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen ilan edildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, yatırım alanının yaklaşık 34 aydır takip edilen çalışmalar sonucunda ilan edildiğini belirtti. 12 bakanlığın olumlu görüşünün alındığını ifade eden Mehmet Demir, yatırım alanının Tavşanlı ve Kütahya'nın sanayi, istihdam ve ekonomik kapasitesine katkı sağlayacağını kaydetti. Mehmet Demir, sürece katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Demir, "Tavşanlı Yatırım Alanı"nın Kütahya ve Tavşanlı'ya hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
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