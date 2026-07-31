Kütahya OSB Yeşil Sertifikayı Aldı - Son Dakika
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Kütahya OSB Yeşil Sertifikayı Aldı

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Kütahya OSB, Yeşil OSB Sertifikasyon Denetimi'ni başarıyla tamamlayarak unvana bir adım uzaklıkta.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sürdürülebilir sanayi vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yeşil OSB Sertifikasyon Denetimi'ni başarıyla tamamladı. Resmi sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kütahya OSB'nin, Türkiye'de Yeşil OSB unvanına sahip organize sanayi bölgeleri arasına katılması bekleniyor.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 419 organize sanayi bölgesi arasında yalnızca 27'sinin sahip olduğu Yeşil OSB unvanına bir adım uzaklıkta bulunan Kütahya OSB, bu unvanı alması halinde kentin ilk ve tek Yeşil OSB'si olacak.

Yeşil OSB Sertifikası'nın ön şartları arasında yer alan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Doğrulanması Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan Kütahya OSB, bu sistemleri etkin şekilde uygulayarak sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı.

Yeşil OSB Sertifikasyon Programı; çevre yönetimi, enerji verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadele, su ve atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir altyapı ve kurumsal yönetim uygulamaları gibi birçok kriteri kapsıyor. Gerçekleştirilen denetimde Kütahya OSB'nin sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları detaylı şekilde incelenirken, süreç herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeden tamamlandı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, sürdürülebilirliğin sanayinin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Bugün sanayide rekabet gücü yalnızca üretim kapasitesiyle değil; çevreye duyarlılık, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla da ölçülüyor. Yeşil OSB Sertifikasyon Denetimini başarıyla tamamlamış olmamız, uzun yıllardır yürüttüğümüz çalışmaların en somut göstergesidir. Resmi sürecin tamamlanmasının ardından ülkemizde Yeşil OSB unvanına sahip sayılı organize sanayi bölgeleri arasında yer almayı bekliyoruz" dedi.

Yeşil OSB unvanının yalnızca bir sertifika olmadığını vurgulayan Eskioğlu, "Kaliteyi, çevreyi, enerjiyi ve sürdürülebilirliği kurumsal yönetim anlayışımızın merkezine yerleştirdik. Hedefimiz sadece belge almak değil; sanayimizi geleceğe hazırlamak, yatırımcılarımıza uluslararası standartlarda üretim altyapısı sunmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmaktır" ifadelerini kullandı.

Resmi sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Kütahya OSB'nin, Türkiye'nin Yeşil OSB unvanına sahip sayılı organize sanayi bölgeleri arasındaki yerini alması ve Kütahya'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Kütahya, Ekonomi, Çevre, OSB, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kütahya OSB Yeşil Sertifikayı Aldı - Son Dakika

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