Kütahya Tavşanlı'da Kayaboğazı Baraj Gölü'nde sahipsiz balık ağları denetlendi - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da Kayaboğazı Baraj Gölü'nde sahipsiz balık ağları denetlendi

Kütahya Tavşanlı\'da Kayaboğazı Baraj Gölü\'nde sahipsiz balık ağları denetlendi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kayaboğazı Baraj Gölü'nde sahipsiz balık ağlarına yönelik denetim yapıldı. İl ve ilçe tarım müdürlüklerince yürütülen çalışmalarla su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amaçlanıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Kayaboğazı Baraj Gölü'nde, sahipsiz balık ağlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayaboğazı Baraj Gölü'nde su ürünlerinin korunmasına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, gölde bulunan sahipsiz balık ağlarına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Çalışmaların, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kütahya Tavşanlı'da Kayaboğazı Baraj Gölü'nde sahipsiz balık ağları denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da Kayaboğazı Baraj Gölü'nde sahipsiz balık ağları denetlendi - Son Dakika
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