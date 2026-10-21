Kuyucak\'ta zeytin hasadına katılan Kaymakam Gülderen üreticilere bereket diledi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytin hasadı sürerken, Kurtuluş Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Ahmet Gülderen, çiftçilere bereketli kazançlar diledi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytin hasadı devam ediyor. İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat çalışmalarına Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen ve ilgili kurum amirleri de katıldı. Zeytin bahçelerinde üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Gülderen, hasat çalışmaları hakkında bilgi alarak çiftçilere kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi. Bölgede zeytin üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğu ilçede, üreticiler hasat mesaisini sürdürüyor.