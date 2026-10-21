Kuyucak\'ta zeytin hasadına katılan Kaymakam Gülderen üreticilere bereket diledi

Kuyucak'ta zeytin hasadına katılan Kaymakam Gülderen üreticilere bereket dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuyucak'ta zeytin hasadı sürerken Kaymakam Ahmet Gülderen, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bahçelerde üreticilerle bir araya geldi. Hasat çalışmaları hakkında bilgi alan Gülderen, çiftçilere kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytin hasadı sürerken, Kurtuluş Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Ahmet Gülderen, çiftçilere bereketli kazançlar diledi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytin hasadı devam ediyor. İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat çalışmalarına Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen ve ilgili kurum amirleri de katıldı. Zeytin bahçelerinde üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Gülderen, hasat çalışmaları hakkında bilgi alarak çiftçilere kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi. Bölgede zeytin üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğu ilçede, üreticiler hasat mesaisini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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