Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Elazığ'ın Palu ilçesinde ip dolanan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde yaralanan ve ayağına ip dolanan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Palu'ya bağlı Seydili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yuvasında yaralanan ve ayağına ip dolanan leyleği gören köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle yuvaya ulaştı. Aşağı indirilen yaralı leylek ardından Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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