Leylekler Bozdoğan\'da Baharı Müjdeliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte baharın en güzel habercilerinden leylekler yeniden yuvalarına döndü. İlçe genelinde elektrik direkleri üzerine yerleştirilen aparatlarda bulunan yaklaşık 200 leylek yuvası, yeniden hareketlendi.

Doğal yapısı, temiz havası ve zengin coğrafyasıyla dikkat çeken Bozdoğan, her yıl olduğu gibi bu yıl da leyleklerin uğrak noktası oldu. Madran Dağı eteklerinden yayılan serin hava, geniş tarım arazileri ve su kaynaklarıyla leylekler için uygun yaşam alanı sunan ilçe, adeta doğal bir yaşam merkezi haline geliyor.

Vatandaşlar, yuvalarına yerleşen leylekleri ilgiyle takip ederken, ortaya çıkan görüntüler baharın gelişini bir kez daha gözler önüne serdi. İlçenin bir ucundan diğer ucuna kadar birçok noktada görülen leylekler, Bozdoğan'ın doğayla uyumlu yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, leyleklerin aynı yuvalara her yıl geri dönmesinin bölgenin ekolojik dengesinin sağlıklı olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtirken, Bozdoğan'ın doğal zenginlikleriyle bu dengeyi korumaya devam ettiği vurgulandı. - AYDIN