Leylekler için özel yuva platformları

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin akıma kapılarak telef olmasını ve muhtemel yangınları önlemek amacıyla atıl malzemelerden özel yuva platformları yapılıyor.

Uludağ Elektrik Manyas İşletme Şefliği tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki elektrik direkleri için çalışma yürütülüyor. Kurum atölyelerinde hurda ve atık malzemeler kullanılarak hazırlanan platformlar, leylek yuvalarının bulunduğu direklerin üzerine monte ediliyor. Bu işlemle leyleklerin elektrik telleriyle temasının kesilmesi sağlanıyor.

Kısa devre kaynaklı riskler azaltılıyor

Uygulama ile leyleklerin ve yavrularının kısa devre akımına kapılarak sakatlanmalarının veya ölmelerinin önüne geçildiği belirtildi. Yetkililer, tellere temas sonucu meydana gelebilecek trafo patlamaları ve ev yangınları gibi risklerin önlenmesi amacıyla platform kurulumlarına devam edileceğini bildirdi. Çalışmayı yürüten ekipler, atık malzemeleri değerlendirerek leylek ölümlerini engellemenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. - BALIKESİR