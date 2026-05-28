Lüleburgaz\'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış sebebiyle bazı mahallelerde su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tarafından dün yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından bugün Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Saat 14.00 sıralarında başlayan yağışın, saat 17.30 itibarıyla aralıksız devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, yağışların gece saatlerine kadar sürebileceğini belirtti.

İlçede bazı cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplanırken, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yaşanan durumu "afet niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Şiddetli yağışın sadece Lüleburgaz merkezde değil, bazı köylerde de etkili olduğu öğrenildi. Metrekareye yaklaşık 30 ila 40 kilogram arasında yağış düştüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan bazı vatandaşlar yaşanan olayı esprili şekilde yorumladı. Bir vatandaş, "Lüleburgaz'da deniz yok diyorlardı, şimdi görün deniz var mı yok mu" dedi.

Meteoroloji verilerine göre yağışların cuma günü de etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. - KIRKLARELİ