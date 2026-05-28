Lüleburgaz'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüleburgaz'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Lüleburgaz\'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
28.05.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yağışlar cadde ve sokakları göle çevirdi, trafik felç oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış sebebiyle bazı mahallelerde su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tarafından dün yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından bugün Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Saat 14.00 sıralarında başlayan yağışın, saat 17.30 itibarıyla aralıksız devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, yağışların gece saatlerine kadar sürebileceğini belirtti.

İlçede bazı cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplanırken, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yaşanan durumu "afet niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Şiddetli yağışın sadece Lüleburgaz merkezde değil, bazı köylerde de etkili olduğu öğrenildi. Metrekareye yaklaşık 30 ila 40 kilogram arasında yağış düştüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan bazı vatandaşlar yaşanan olayı esprili şekilde yorumladı. Bir vatandaş, "Lüleburgaz'da deniz yok diyorlardı, şimdi görün deniz var mı yok mu" dedi.

Meteoroloji verilerine göre yağışların cuma günü de etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Lüleburgaz'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Lukaku’dan Tedesco’ya olay sözler Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

19:06
Fenerbahçe’den Montella bombası
Fenerbahçe'den Montella bombası
18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 19:08:18. #7.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.