"Mahalle Sizin, Söz Sizin" buluşmalarının bu haftaki durağı Kadıçayırı oldu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın mahallelerdeki ihtiyaçların yerinde belirlenmesi ve vatandaşların taleplerinin doğrudan dinlenmesi amacıyla düzenli olarak sürdürdüğü "Mahalle Sizin, Söz Sizin" buluşması Kadıçayırı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın yaklaşık 2,5 yıldır ilçenin farklı mahallelerinde sürdürdüğü "Mahalle Sizin, Söz Sizin" buluşmaları devam ediyor. Bu haftaki programın adresi Kadıçayırı Mahallesi oldu. AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Kadıçayırı Mahallesi Muhtarı Hasan Aktaş ve vatandaşların katıldığı programda, mahallenin ihtiyaçları ile çözüm bekleyen konular ele alındı. Vatandaşlar, istek ve taleplerini doğrudan ilgili muhataplara iletme imkanı buldu.

Başkan Taşkın: "Mahallelerimizle sürekli istişare halindeyiz"

Kadıçayırı'nın tarımsal üretimiyle öne çıkan önemli mahallelerden biri olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, göreve geldikleri günden bu yana mahalle ziyaretlerini düzenli şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Taşkın, "Yaklaşık 2,5 yıldır mahallelerimizi düzenli olarak ziyaret ediyor, mahalle sakinlerimizle bir araya geliyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle başkanlarımız da ihtiyaçları sürekli olarak bize iletiyor. Taleplerin bir kısmına hemen müdahale ediyor, bir kısmını imkanlarımız doğrultusunda çözüyor, planlama gerektirenleri ise çalışma programımıza alıyoruz. Deprem nedeniyle belediyemizin gelirlerinde azalma yaşanmasına rağmen mevcut kaynaklarımızı tasarruflu ve verimli kullanarak 104 mahallemize hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Kadıçayırı Mahallemizin sorunlarını da muhtarımızla sürekli istişare ediyoruz. Hemşehrilerimizin dile getirdiği hususları imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturacağız" dedi.

Bakan: "Güçlü Türkiye hedefi yerelde sunulan hizmetlerle anlam kazanıyor"

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, konuşmasında Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın stratejik önemine, birlik ve beraberliğin korunmasına, terörle mücadeleye ve savunma sanayisinde kaydedilen ilerlemelere değindi. Ulusal düzeyde ortaya konulan hedeflerin şehirlerde ve mahallelerde vatandaşlara sunulan hizmetlerle tamamlandığını belirten Bakan, yerel yönetimlerin doğrudan vatandaşla buluşmasının önem taşıdığını söyledi.

Bakan, "Geçmişte milletimizi farklılıklarımız üzerinden karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Bugün ise milletimiz bu tartışmaları geride bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde geleceğine odaklanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadeleden savunma sanayisine kadar birçok alanda önemli ilerlemeler sağlandı. Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılayan ve dünyayla rekabet eden bir ülke haline geldi. Ülkemizin ortaya koyduğu bu güçlü irade, yerelde vatandaşımızın talebine kulak verilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla daha da anlam kazanıyor. Bayram Başkanımızın düzenli olarak gerçekleştirdiği bu buluşmalar da milletimizi merkeze alan hizmet anlayışının yereldeki karşılığıdır. Bizler de Kadıçayırı Mahallemizin taleplerini dinleyerek çözümü için gereken takibi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mahallelerimizin taleplerini birlikte takip ediyoruz"

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise "İl başkanımız, belediye başkanımız, muhtarımız, mahalle başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte bugün Kadıçayırı Mahallemizdeyiz. Bu buluşmalar sayesinde hemşehrilerimiz talep ve beklentilerini doğrudan ifade etme imkanı buluyor. Bizler de teşkilatımız, belediyemiz ve mahalle temsilcilerimizle birlikte dile getirilen konuların takipçisi oluyoruz. Sıcak havaya rağmen programımıza katılan mahalle sakinlerimize, toplantının düzenlenmesinde emeği bulunan muhtarımıza ve mahalle başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Başkanımızı her zaman bir ağabey olarak gördük"

Kadıçayırı Mahallesi Muhtarı Hasan Aktaş da Başkan Bayram Taşkın'ın mahalleyle yakın iletişim içerisinde olduğunu belirterek, düzenlenen buluşmanın talep ve ihtiyaçların doğrudan aktarılmasına imkan sağladığını ifade etti.

Programa katılanlara teşekkür eden Aktaş, "İl Başkanımız Ali Bakan'a, Battalgazi İlçe Başkanımız Basri Kahveci'ye ve Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın'a mahallemize hoş geldiniz diyorum. Biz Bayram Başkanımızı yalnızca bir belediye başkanı olarak değil, her zaman bir ağabey ve ailemizin bir ferdi olarak gördük. Mahallemize gelerek bizleri dinlemesi ve hemşehrilerimizle bir araya gelmesi bizim için kıymetli. Bugün bizleri yalnız bırakmayarak mahallemizi onurlandırdınız. Hepinize tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz" dedi.