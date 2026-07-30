‘Mahalle Yılı’ ilan edilmişti, Sorgun’un mahalleleri tek tek yenileniyor - Son Dakika
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‘Mahalle Yılı’ ilan edilmişti, Sorgun’un mahalleleri tek tek yenileniyor

‘Mahalle Yılı’ ilan edilmişti, Sorgun’un mahalleleri tek tek yenileniyor
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Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’nin 2026 yılını ‘Mahalle Yılı’ ilan etmesinin ardından kent genelinde başlatılan altyapı ve üstyapı seferberliği tüm hızıyla sürüyor.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'nin 2026 yılını 'Mahalle Yılı' ilan etmesinin ardından kent genelinde başlatılan altyapı ve üstyapı seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Sorgun'un mahallelerini baştan sona yenileme hedefiyle sahaya inen ekipler, tespit edilen bölgelerde eş zamanlı söküm, asfalt ve kilit parke çalışmalarını yürütüyor.

Çalışmaların yoğunlaştığı noktalardan biri olan Fatih Caddesi'nde yıpranan kaldırım ve kilit parkelerin söküm işlemleri tamamlanırken, caddede sıcak asfalt serimine geçildi. Belirlenen program dahilinde hareket eden belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki altyapı eksiklerini giderdikten sonra üstyapıyı modern bir görünüme kavuşturuyor.

Başkan Erkut Ekinci'nin 'Mahalle Yılı' konsepti kapsamındaki temel stratejisi ise çalışmalarda bütüncül bir yaklaşım izlenmesi. Proje doğrultusunda ekipler yeni bir mahalleye girdiğinde, bölgenin içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı ihtiyaçlarından kaldırımlarına ve yol asfaltlamasına kadar tüm ihtiyaçlarını eksiksiz tamamlıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, amaçlarının geçici çözümler yerine uzun yıllar hizmet edecek kalıcı eserler bırakmak olduğunu belirtti. 2026 yılı boyunca durmaksızın çalışacaklarını vurgulayan Ekinci, "Sorgun'umuzun her bir mahallesini daha yaşanabilir, estetik ve modern bir yapıya kavuşturmakta kararlıyız. Girdiğimiz her mahalleden, altyapısı ve üstyapısı tamamen sıfırlanmış olarak çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Söküm ve yenileme çalışmalarının mahalle genelinde planlanan takvime uygun şekilde kademeli olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre ‘Mahalle Yılı’ ilan edilmişti, Sorgun’un mahalleleri tek tek yenileniyor - Son Dakika

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