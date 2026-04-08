Malatya\'da nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı ilk toplantısını meclis başkanvekili Ramazan Ayhan başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda ilk olarak meclis katipleri seçimi, meclis 1. ve 2. başkan vekili seçimi, encümen üyelerinin seçimi, imar ve bayındırlık komisyon üyelerinin seçimi, plan ve bütçe komisyon üyelerinin seçimi, çevre ve sağlık komisyon üyelerinin seçimi, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyon üyelerinin seçimi, ulaşım komisyonu seçimi, hukuk komisyonu üyelerinin seçimi, tarım ve hayvancılık komisyonu seçimleri gerçekleştirildi. Encümen ve komisyon üye seçimlerinin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Büyükşehir Belediye meclis toplantısında gündem maddeleri arasında yer alan 2025 mali yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın faaliyet raporu görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Diğer gündem maddelerinden İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususundaki maddelerin birçoğu görüşülerek, karara bağlandı. Diğer maddelerin bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi. Bazı gündem maddeleri ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının 2. birleşiminin ise 14 Nisan 2026 Salı günü saat 14.00'te yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı. - MALATYA