35 bin kamyon moloz kaldırıldı, enkaz alanı yeşil alana dönüşüyor

23.05.2026 09:57  Güncelleme: 10:15
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte 35 bin kamyon molozun şehir dışına çıkarıldığını, enkaz döküm alanının ise millet bahçesi veya yeşil alana dönüştürüleceğini açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde yürütülen moloz kaldırma çalışmalarında 35 bin kamyon molozun şehir dışına taşındığını belirterek, enkaz döküm alanının ise ilerleyen süreçte saha alanına dönüştürüleceğini söyledi.

6 Şubat depremlerinde Malatya'nın en fazla hasar alan illerden biri olduğunu ifade eden Başkan Sami Er, kentte yaklaşık 130 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü kaydetti. Depremlerin ardından AFAD koordinesinde yıkım çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Er, gelişigüzel dökülen molozların kent genelinde ciddi görüntü oluşturduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde şehrin birçok noktasının moloz yığınlarıyla dolu olduğunu ifade eden Er, "Hem kendi imkanlarımızla hem de sahada çalışan diğer kurumlardan destek alarak yoğun bir çalışma yürüttük. Belediyemizin imkanlarıyla 35 bin kamyon molozu şehir dışına çıkardık. Şu anda Malatya'da şehir merkezinde moloz görüntüsü kalmadı" dedi

Kentte yaklaşık 800 bin metrekarelik bir enkaz döküm alanı bulunduğunu kaydeden Başkan Er, AFAD tarafından taşınan enkazların yanı sıra belediye ekiplerince toplanan molozların da burada depolandığını belirtti. Enkaz döküm alanının bertaraf edilmesine yönelik Fransa Kalkınma Ajansı'ndan yaklaşık 10 milyon euro fon sağlandığını ifade eden Er, "Burada enkaz ayrıştırma çalışmalarımız başladı. Ayrıştırma işlemlerinin ardından alanın üzeri tamamen toprakla kapatılarak bitkisel toprak serilecek. Daha sonra ise burayı millet bahçesi, saha alanı ya da yeşil alan olarak Malatya'ya kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarında görev alan itfaiye personeline teşekkür eden Başkan Er, çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre yaklaşık 3 ay boyunca aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

