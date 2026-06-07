Malatya\'da Apartmanda Yılan Paniği

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmana giren bir metreden uzun yılan, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 2. Etap 3. Bölge'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman merdivenlerinde bir metreden uzun yılanı fark eden bina sakinleri büyük panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, özel yakalama aparatı kullanarak yılanı bulunduğu noktadan güvenli şekilde aldı. Yakalanan yılan, yerleşim alanından uzak bir bölgede doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz iken, bina sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA