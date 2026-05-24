Malatya\'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha rahat ve huzurlu geçirebilmesi adına önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor.

MOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince Malatya genelindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla alınan karar kapsamında, bayram boyunca belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücret alınmayacak. Uygulamanın, özellikle bayram yoğunluğunda şehir içi ulaşımı rahatlatması bekleniyor.

Açıklamada ayrıca arefe günü için özel sefer planlaması yapıldığı belirtilerek, 07.00 ile 17.00 saatleri arasında her saat başı Şehir Mezarlığı'na ücretsiz seferler düzenleneceği ifade edildi. Böylece vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmeleri amaçlanıyor.

MOTAŞ yetkilileri, bayram süresince ulaşım hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerin görev başında olacağını kaydetti. - MALATYA