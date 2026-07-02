Malatya'da Depozito İade Cihazlarına Yoğun İlgi

Çevre kirliliğinin azaltılması ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması amacıyla uygulamaya alınan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında Malatya'da hizmete giren depozito iade cihazları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başladı. Sistem kapsamında üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve metal içecek ambalajları depozito iade cihazları aracılığıyla toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor.

Vatandaşlardan işletmelere, üreticilerden geri dönüşüm sektörüne kadar geniş bir iş birliği ağı oluşturan sistemle, ambalaj atıklarının çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasının önüne geçilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Uygulama kapsamında marketler, süpermarketler, bakkallar ve büfeler iade noktası olarak hizmet verirken, otel, restoran ve kafelerden oluşan HOREKA işletmeleri de kendi bünyelerinde tüketilen DOA logolu ambalajları ayrı olarak biriktirerek sisteme dahil ediyor. Böylece ambalajların düzenli şekilde toplanması ve yeniden üretim süreçlerinde değerlendirilmesi sağlanıyor.

Malatya'da hizmete giren depozito iade cihazlarını kullanan vatandaşlar uygulamaya yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, sistemden memnun olduklarını belirterek uygulamanın daha önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. - MALATYA