Malatya\'da zorlu kayısı mesaisine modern yaşam alanı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde mevsimlik tarım işçileri için oluşturulan barınma yerleri, kayısı hasadı döneminde işçilere hijyenik ve güvenli yaşam alanı sunuyor.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kayısı hasadı sürerken, yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi de sıcak hava altında çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünü olan Malatya kayısısında Temmuz ayında başlayan hasadın Ağustos ayı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Günün ilk ışıklarıyla bahçelerde başlayan mesaide toplanan kayısılar kükürtleme ve kurutma işlemlerinin ardından ihracata hazırlanıyor.

Akçadağ ilçesinde mevsimlik tarım işçileri için oluşturulan barınma yerleri, temiz su, banyo, lavabo, tuvalet, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılarıyla işçilere hijyenik, güvenli ve düzenli bir yaşam ortamı sunuyor. Oluşturulan alan sayesinde aileler hasat boyunca daha sağlıklı şartlarda konaklama imkanı buluyor.

Gaziantep'ten aileleriyle birlikte kayısı hasadı için Malatya'ya gelen mevsimlik tarım işçileri İslim ile eşi Nazım Avcı, her yıl farklı illerde tarım işçiliği yaptıklarını belirterek, bu yıl oluşturulan barınma yerlerinin önceki yıllara göre çok daha temiz ve düzenli olduğunu söyledi. Temiz su, banyo ve lavabo gibi temel ihtiyaçların eksiksiz karşılanmasının kendileri için büyük kolaylık sağladığını ifade eden Avcı çifti, çocuklarıyla birlikte hijyenik ve güvenli bir ortamda konakladıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayısı hasadının ardından Ordu'da fındık, daha sonra ise memleketleri İslahiye'de biber hasadında çalışacaklarını belirten Davut Konakçı ise mevsimlik tarım işçiliğinin yıl boyunca farklı illerde devam ettiğini ifade ederek oluşturulan barınma alanlarının temizliği ve düzeninden memnun olduklarını söyledi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş da ilçede kayısı üretiminin yoğun olarak yapıldığını belirterek, mevsimlik tarım işçilerinin insana yakışır şartlarda konaklayabilmesi amacıyla oluşturulan barınma yerlerinin pilot uygulama olarak hizmete sunulduğunu kaydetti. Başkan Ulutaş, işçilerin daha sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların devam edeceğini belirtti. - MALATYA