Kocaözü’ne sel böyle geldi

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Sel suları mahalleye kısa sürede ulaşırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle mahallede yollar çamurla kaplanırken, iki evin bodrum katını da su bastı. İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kocaözü Mahallesi'nde selin geliş anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde sel sularının mahalleye doğru hızla ilerlediği görüldü.