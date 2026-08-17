Kocaözü’ne sel böyle geldi - Son Dakika
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Kocaözü’ne sel böyle geldi

Kocaözü’ne sel böyle geldi
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu Kocaözü Mahallesi'nde sel meydana geldi. Yollar çamurla kaplanırken, iki evin bodrumunu su bastı. Sel anı cep telefonuyla kaydedildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Sel suları mahalleye kısa sürede ulaşırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle mahallede yollar çamurla kaplanırken, iki evin bodrum katını da su bastı. İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kocaözü Mahallesi'nde selin geliş anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde sel sularının mahalleye doğru hızla ilerlediği görüldü.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Hekimhan, Kocaözü, Malatya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kocaözü’ne sel böyle geldi - Son Dakika

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