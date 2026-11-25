Malatya'nın Darende ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı etkisini gösterirken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Darende ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle Atmalı ve Güneli mahallelerinde etkili olan yağış, çevreyi kısa sürede beyaza bürüdü. Atmalı ve Güneli Mahallelerinde yaklaşık 5 santimetre kar örtüsü oluşurken, kar yağışının devam ettiği bildirildi. İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde kış mevsiminin etkisini hissettirmeye başladığı gözlendi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar kar yağışının devam ettiğini belirtirken, yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücülerin buzlanma ve kayganlaşan yollara karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.