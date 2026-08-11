Malatya Havalimanı Temmuz İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2026 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Malatya Havalimanı'nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 73 bin 865, dış hat yolcu trafiği bin 564 oldu. Böylece Temmuz da toplam 75 bin 429 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında Malatya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 422, dış hatlarda 20 olmak üzere toplamda 442'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Temmuz ayında toplamda 725 ton oldu.

7 Aylık (Ocak- Temmuz) gerçekleşmeler

7 aylık dönemde ise Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 492 bin 774, uçak trafiği 3 bin 162, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 934 ton olarak gerçekleşti.