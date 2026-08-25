Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılı Kutlandı

Malazgirt Zaferi\'nin 955. Yılı Kutlandı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde, 955. yıl dönümü etkinlikleri eğlenceli programlarla devam etti.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinlikler, ikinci gününde de çeşitli programlarla devam etti.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar ve çocuklar, gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlikler kapsamında İçişleri Bakanlığı Polis Bandosu konser verirken, çocuklara yönelik uçuş gösterisi ile Jandarma Helikopter Üzüm Salkımı gösterisi düzenlendi. Etkinlik alanında oluşturulan okçuluk deneyim alanı ile çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan at binme alanı yoğun ilgi gördü. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından çocuklara yönelik etkinliklerin yanı sıra şişme oyun parkuru, voleybol, futbol, badminton, masa tenisi, langırt, golf, halat çekme ve matrak etkinlikleri düzenlendi.

Gün boyunca devam eden etkinliklerle Malazgirt Zaferi'nin tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, vatandaşlar da etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinliklerinin, farklı programlarla devam edecek.

Etkinlik alanını gezen ziyaretçilerden Hebun Şancı, "Malazgirte iki gündür etkinliklerde çok eğlendik. At yarışları düzenlendi, ok atma etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu akşam da Sinan Akçıl'ın konseri var, çok eğleneceğimi düşünüyorum. Malazgirt çok güzel bir yer. Ülkenin dört bir yanından insanlar gelmiş. Memleketimize hep birlikte burada eğleniyoruz" dedi.

Denizli'nin Tavas ilçesinden gelerek Malazgirt etkinliklerine katılan Hasan Keskin, "10 yıldan bu yana Malazgirt'e geliyorum. Malazgirt'i çok seviyorum. Askerliğimi 1974 senesinde Malazgirt'te yaptım. Sultan Alparslan'ı tanıtmak için şehir şehir geziyorum. Malazgirt'te insanların bana yaklaşımı çok güzel. Herkes benimle fotoğraf çekiliyor. Malazgirt gençlerini seviyorum. Şenlikler de çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Malazgirt, Kültür, Müzik, Çevre, Muş, Son Dakika

Son Dakika Çevre Malazgirt Zaferi'nin 955. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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