Malkara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malkara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malkara\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malkara'da anızlık alanda çıkan yangın ormana sıçradı, 90 dekar alan zarar gördü. Ekipler yangını söndürdü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızlık alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 90 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, Malkara ilçesine bağlı Esendik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına havadan helikopterle, karadan ise itfaiye, arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 90 dekar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Ormana, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Malkara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
9 yıldır atıl haldeki Riva’daki otel yıkılıyor Yerine ne yapılacağı belli oldu 9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
Ankara afeti yaşıyor Yıldırım can aldı Ankara afeti yaşıyor! Yıldırım can aldı

23:38
Galatasaray’dan Jamal Musiala için resmi açıklama
Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama
22:56
Sessiz sedasız anlaşıldı Galatasaray’da transfer bombası Musiala ile patladı
Sessiz sedasız anlaşıldı! Galatasaray'da transfer bombası Musiala ile patladı
21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
21:51
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
21:29
Putin’den Rus ordusuna ’karşılık verme’ emri
Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri
20:43
Sosyal medyada ’İzlenme’ uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 23:48:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Malkara'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.