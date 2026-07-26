Malkara\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızlık alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 90 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, Malkara ilçesine bağlı Esendik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına havadan helikopterle, karadan ise itfaiye, arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 90 dekar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.