Yol kenarından başlayan yangın otel bahçesinde kontrol altına alındı - Son Dakika
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Yol kenarından başlayan yangın otel bahçesinde kontrol altına alındı

Yol kenarından başlayan yangın otel bahçesinde kontrol altına alındı
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Side Mahallesi'nde kuru ot ve çalılıklarda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Sueno Otel'in bahçesine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol üzerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle otel bahçesinde kontrol altına alındı.

Sorgun-Side yolu üzerinde Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Orman İşletme, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Yolun sağ tarafında kuru ot ve çalılıklardan başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yolun karşısına yayılan yangın Sueno Otel'in bahçesine sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına aldı. Otelde konaklayan bazı turistlerin dışarıya çıkarak yangın söndürme çalışmalarını izlediği, bazılarının da cep telefonuyla çalışmaları kayda aldığı gözlendi. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

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