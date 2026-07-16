Mandalar Suda Serinliyor - Son Dakika
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Mandalar Suda Serinliyor

Mandalar Suda Serinliyor
16.07.2026 16:57
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Tavşanlı'daki mandaların sıcak havalarda suya girdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çoban köyünde yaz sıcaklarından bunalan mandaların su içerisinde serinlediği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökce'nin paylaştığı görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.

Doğal yaşamın en güzel örneklerinden birini yansıtan görüntülerde, mandaların gölet içerisinde serinleyerek sıcak havanın etkisinden korunmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yaz aylarında suya girerek vücut sıcaklıklarını dengeleyen mandaların oluşturduğu manzara, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Paylaşımda, Tavşanlı'nın kırsal yaşamı ve doğal zenginlikleri ön plana çıkarılırken, Çoban Köyü'nün sakin atmosferi ve eşsiz doğası da dikkat çekti. Özellikle doğa ve hayvan severlerin beğenisini kazanan görüntüler, kırsal yaşamın huzurunu yansıtan kareler olarak değerlendirildi.

Mandaların suyla iç içe yaşamı, bölgedeki hayvancılık kültürünün önemli bir parçası olarak öne çıkarken, paylaşım Tavşanlı'nın doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağladı. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin hem huzur verici hem de bölgenin doğal dokusunu yansıtan nitelikte olduğunu belirten çok sayıda yorum yaptı.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökce'nin paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Çoban Köyü, doğal güzellikleri, kırsal yaşamı ve hayvancılık faaliyetleriyle ilçenin öne çıkan yerleşimlerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle yaz aylarında su içerisinde serinleyen mandaların oluşturduğu doğal manzara, bölgenin kendine özgü yaşam kültürünü ve doğayla uyumunu bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hayvanlar, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mandalar Suda Serinliyor - Son Dakika

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