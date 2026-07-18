Muhtarlardan dere için ortak çağrı - Son Dakika
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Muhtarlardan dere için ortak çağrı

Muhtarlardan dere için ortak çağrı
18.07.2026 10:38  Güncelleme: 10:43
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, Çaybaşı Deresi'nde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Dere yatağından atıklar temizlenirken, muhtarlar vatandaşlara çöplerini konteynerlere atmaları çağrısında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekipleri, Çaybaşı Deresi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dere yatağından çok sayıda atık çıkarılırken, mahalle muhtarları vatandaşlara çevreyi koruma çağrısında bulunarak, "Çöpün yeri dere değil, çöp konteyneridir" mesajı verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli doğal alanlarından biri olan Çaybaşı Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dere yatağı ve çevresinde biriken atıklar temizlenirken, mahalle muhtarları vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması kapsamında dere yatağı ve çevresinde biriken atıklar toplandı. Çalışmalarla çevre kirliliğinin önlenmesi, kötü koku ve görüntü oluşumunun engellenmesi ile dere ekosisteminin korunması amaçlandı.

Temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla sürdürüldüğünü belirten ekipler, dere içerisindeki canlı yaşamının korunmasına da önem verdiklerini ifade etti.

Tunca Mahallesi Muhtarı Suna Marangoz, Çaybaşı Deresi'nin tarihi ve doğal zenginliğiyle Manisa'nın önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz düzenli olarak gelip deremizi temizliyor. Ancak ne yazık ki dereye çeşitli atıklar bırakılıyor. Tüm hemşehrilerimizden ricamız, çöplerini dereye değil çöp konteynerlerine atmaları. Küçük bir duyarlılıkla doğamızı hep birlikte koruyabiliriz." dedi.

Mutlu Mahallesi Muhtarı İsmail Barmaksız ise dere içerisinde zaman zaman halı, koltuk gibi büyük hacimli atıklarla karşılaştıklarını belirterek, "Bu görüntüler ne Mutlu Mahallesi'ne ne Tunca'ya ne Topçuasım'a ne de Dere Mahallesi'ne yakışıyor. Çöpün yeri dere değil, çöp konteyneridir. Deremizde balıklar yaşıyor, doğal hayat devam ediyor. Belediyemiz üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Topçuasım Mahallesi Muhtarı Mustafa Kutay da dere temizliği konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesinin taleplere hızlı şekilde karşılık verdiğini belirterek, vatandaşlardan ortak yaşam alanlarına sahip çıkmalarını istedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ise çevrenin korunması amacıyla dere temizlik çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları dere yataklarına atık bırakmamaları konusunda duyarlı olmaya davet etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Yönetim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muhtarlardan dere için ortak çağrı - Son Dakika

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