Marmara'daki fırtına nedeniyle BUDO, 2 Ekim'de 4 seferini iptal etti

Marmara'daki fırtına nedeniyle BUDO, 2 Ekim'de 4 seferini iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO'nun 2 Ekim Cumartesi öğleden sonraki 4 seferi iptal edildi. İptal edilen Mudanya-Kabataş seferlerinin ardından yolcular, iptal edilmeyen İdo'nun Yenikapı-Yalova seferleriyle Bursa'ya dönmeye çalışıyor.
Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları, deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin 2 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek öğleden sonraki 4 seferi fırtına sebebiyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:
16: 45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
17: 00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19: 15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19: 30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
Yolcular iptal edilmeyen İdo'nun Yenikapı- Yalova seferleri ile Bursa'ya dönmeye çalışıyorlar.
Kaynak: İHA
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