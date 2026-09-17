Marmaris Belediyesi yağış öncesi mazgal ve dere yataklarını temizledi

Marmaris Belediyesi, yağışlar öncesinde ilçe genelinde muhtemel su baskınlarının önüne geçmek amacıyla dere yatakları, ızgara ve mazgallarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yaz boyunca rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmaları, yağış uyarılarının ardından hızlandırıldı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son üç gündür ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarda dere yatakları, ızgara ve mazgallarda biriken çöpleri, atıkları ve yabani otları temizledi.

Çalışmaların önemli bir bölümünü mazgal temizliği oluşturdu. Yağmur sularının tahliyesinde kritik rol oynayan mazgallar, tıkanıklıkların ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla detaylı şekilde temizlendi. Özellikle mazgallarda biriken sigara izmaritleri ve çeşitli atıklar ekipler tarafından toplandı. Dere ağızları da yağışlarda suyun akışını kolaylaştırmak amacıyla açıldı.

Dere ve mazgallardaki temizlik çalışmalarının yaz aylarında da rutin olarak sürdürüldüğünü ancak yağış sezonunda herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla çalışmalara hız verdiklerini ifade eden yetkililer, vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulundu. Yetkililer, özellikle sigara izmaritlerinin ve çöplerin mazgallara ve yağmur suyu ızgaralarına atılmamasını isteyerek, "Ekiplerimiz düzenli olarak temizlik yapıyor ancak kısa süre içerisinde aynı noktalar yeniden kirlenebiliyor. Yağış sezonunda suyun sağlıklı şekilde tahliye edilebilmesi için mazgalların açık olması büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan özellikle sigara izmaritlerini ve çöplerini mazgallara atmama konusunda duyarlılık bekliyoruz" dedi.