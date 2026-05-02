Marmaris çarşı bölgesinde çalışmalarda sona gelindi

02.05.2026 09:44  Güncelleme: 09:45
Marmaris Belediyesi'nin çarşı bölgesinde yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Marmaris Belediyesi'nin çarşı bölgesinde yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Yedi sokakta gerçekleştirilen dönüşümle çarşı, daha ferah, estetik ve güvenli bir görünüme kavuştu.

Marmaris Belediyesi'nin çarşı bölgesinde başlattığı yenileme ve dönüşüm çalışmalarında sona gelindi. Çarşıda gerçekleştirilen dönüşüm projesi kapsamında 7 sokakta eş zamanlı yürütülen çalışmalarla 57, 40, 42, 45, 53, 55 ve 55/1 sokaklar modern bir görünüme kavuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2025 yılının başında başlatılan yenileme programı kapsamında ilk etapta Asmalı Sokak olarak bilinen 43. Sokak ile 51. Sokak'taki çalışmalar tamamlandı. Ardından 2025 yılı Kasım ayında ikinci etap çalışmaları başladı. İkinci etapta toplam 5 bin metrekarelik alanda yürütülen düzenlemeler yoğun bir tempoyla sürdürüldü.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak sokaklarda karanlık ve köhne bir görüntüye neden olan, temizlik ve güvenlik açısından olumsuzluk oluşturan üst örtüler kaldırılarak sokaklar daha ferah ve cazip bir geçiş noktası haline getirildi.

Belediyenin öz kaynakları ve personeliyle yürütülen projede kurumlarla koordineli şekilde altyapı tamamen yenilendi. Ardından zemin kaplama çalışmaları da tamamlandı. Sokaklardaki binaların cepheleri yenilenirken; görsel kirliliğe neden olan kablolar, klima üniteleri ve düzensiz tabelalar da düzenlendi. Dükkan tabelalarının takılması ve bazı noktalarda yapılacak zemin iyileştirme çalışmalarının ardından çarşının yeni sezonda en çok dikkat çeken alanlardan biri olacağı belirtildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, projede sona gelindiğini belirterek, "Marmaris'i daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çarşımızı daha ferah, estetik ve cazip bir alışveriş ve geçiş noktası haline getirdik. Bu çalışma, Marmaris'in kent kimliğini güçlendirerek uluslararası alanda daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 10:07:31. #7.12#
