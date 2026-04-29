Marmaris'te ahşap korkuluklara zarar veren şahıslar tespit edilecek
Marmaris'te ahşap korkuluklara zarar veren şahıslar tespit edilecek

Marmaris\'te ahşap korkuluklara zarar veren şahıslar tespit edilecek
29.04.2026 11:23  Güncelleme: 11:24
Marmaris Belediyesi'nin İçmeler'de yenilediği ahşap korkuluklar, çalışmanın tamamlanmasının ardından gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yeniden kırıldı.

Marmaris Belediyesi'nin İçmeler'de yenilediği ahşap korkuluklar, çalışmanın tamamlanmasının ardından gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yeniden kırıldı. Belediye ekipleri zarar gören alanları tekrar onarırken, sorumluların tespiti için inceleme başlatıldı.

Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Gezi Yolu Caddesi'nde dere kenarında bulunan ahşap korkuluklar ile dinlenme alanlarındaki bankların zamanla yıpranması üzerine bölgede çalışma başlattı. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ahşap korkuluklar ve banklar yenilenerek alanın daha güvenli ve estetik hale getirilmesi hedeflendi.

Ancak belediye ekiplerinin dün onardığı bazı ahşap korkulukların gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yeniden kırıldığı tespit edildi. Sabah saatlerinde bölgeye giden ekipler zarar verilen noktaları tekrar onarırken, olayla ilgili sorumluların tespiti için inceleme başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise kamu malına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha güvenli, daha düzenli ve daha estetik alanlarda vakit geçirebilmesi için var gücüyle çalışıyor. Ancak ne yazık ki kendini bilmez kişiler bu emeklere zarar veriyor. Kamuya ait alanlara zarar verilmesi, hepimizin ortak değerlerine zarar vermek anlamına geliyor. Gündüz onardığımız alanların gece yeniden tahrip edilmesi kabul edilemez. Bu kent hepimizin; ortak yaşam alanlarımıza sahip çıkmak da hepimizin sorumluluğudur" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Marmaris'te ahşap korkuluklara zarar veren şahıslar tespit edilecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Marmaris'te ahşap korkuluklara zarar veren şahıslar tespit edilecek - Son Dakika
