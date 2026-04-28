Marmaris\'te bahar temizliği başladı

Marmaris Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmalarına hız verdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle yürütülen çalışmalar kapsamında tüm cadde ve sokakları temizleyerek Marmaris'i yaz sezonuna hazırlıyor.

İlk olarak Turunç Mahallesi'nde başlayan ve ardından İçmeler'de devam eden temizlik çalışmaları, bugün de Armutalan Mahallesi'nde sürdürüldü. Çalışma kapsamında ekipler yol kenarlarında büyüyen otların kesimini ve genel temizlik işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu çalışmaların ilçe genelindeki tüm mahallelerde gerçekleştirileceğini belirten Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü, yaz sezonu ve yaklaşan bayram öncesinde genel çevre temizliği çalışmalarının hız kazanacağını ifade etti.

Ekiplerin Marmaris'i sezona temiz ve düzenli bir şekilde hazırlamak için yoğun mesai harcadığını dile getiren Ünlü, bahçe atıkları, mobilya ve diğer büyük hacimli atıkların belediyeye bilgi verilerek ekipler tarafından yerinden alınmasının önemine dikkat çekerek daha temiz bir Marmaris için tüm vatandaşlardan duyarlılık ve işbirliği beklediklerini söyledi. - MUĞLA