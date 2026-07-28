Marmaris\'te Orman Yangınlarına Su Bidonları

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına karşı yol kenarlarına su dolu bidonlar yerleştirildi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçe genelindeki kritik noktalara, yol kenarlarına içi su dolu bidonlar yerleştirdi.

Üzerlerinde "112 OGM" ibaresi bulunan bidonların, özellikle yol kenarında başlayabilecek küçük çaplı yangınlara ilk müdahalede kullanılmasının amaçlandığı belirtildi. 12 ay boyunca yangınlara karşı tüm önlemleri aldıklarını belirten orman işletme müdürlüğü ekipleri, küçük bir kıvılcımın kısa sürede büyük bir orman yangınına dönüşebileceğine dikkat çekerek, ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların herhangi bir duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini belirtti. Yapılacak hızlı ihbar ve erken müdahalenin, yangının büyümeden kontrol altına alınmasında büyük rol oynadığı ifade edildi.