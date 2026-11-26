Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da Asi Nehri boyunca sürdürülen ıslah, taşkın kontrolü ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Proje sahasında yetkililerden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi alan Masatlı, nehir yatağında gerçekleştirilen düzenlemeleri ve kıyı kesimlerinde devam eden çalışmaları inceledi.

İncelemelerde, tarihi Ata Köprüsü'nün yeniden yapım süreci de ele alındı. Proje kapsamında Asi Nehri'nin taşkınlara karşı daha güvenli hale getirilmesi, çevresinin düzenlenmesi ve Ata Köprüsü'nün yeniden Antakya'ya kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Vali Masatlı, çalışmaların tamamlanmasıyla Asi Nehri çevresinin Antakya'nın tarihi dokusuyla bütünleşen ve kent estetiğine katkı sağlayan bir alan haline geleceğini ifade etti.