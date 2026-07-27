MASKİ’den su israfına teknoloji kalkanı - Son Dakika
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MASKİ’den su israfına teknoloji kalkanı

MASKİ’den su israfına teknoloji kalkanı
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), 17 ilçede son teknoloji akustik dinleme ve yer altı tarama cihazlarıyla yüzeye çıkmayan su kaçaklarını tespit ederek tonlarca içme suyunun israfını önlüyor. Ekipler 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttüğü kayıp-kaçak çalışmaları kapsamında son teknoloji cihazlarla yer altındaki görünmeyen su kaçaklarını tespit ederek tonlarca içme suyunun boşa akmasını önlerken, ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyunun korunması ve su israfının önlenmesi amacıyla 17 ilçede yürüttüğü kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, gelişmiş teknolojik cihazlarla yer altındaki görünmeyen su kaçaklarını tespit ederek arızalara kısa sürede müdahale edilmesini sağlıyor.

İklim değişikliği, kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle su kaynaklarının korunmasının her geçen gün daha fazla önem kazandığına dikkat çeken MASKİ Genel Müdürlüğü, teknolojik altyapısını etkin şekilde kullanarak kayıp ve kaçakların önüne geçmeyi hedefliyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kayıp Kaçak Ekipleri, gece gündüz sahada görev yaparak yüzeye çıkmayan arızaları belirliyor.

Tonlarca suyun boşa akması önleniyor

Son teknoloji dinleme cihazları, akustik kaçak tespit sistemleri ve yer altı tarama ekipmanları kullanan ekipler, yüzeye çıkmayan su kaçaklarını noktasal olarak tespit ediyor. Belirlenen arızalar ilgili birimlere iletilirken, gerçekleştirilen kazı ve onarım çalışmalarıyla hem büyük arızaların önüne geçiliyor hem de tonlarca içme suyunun boşa akması engelleniyor.

Yürütülen çalışmalar sayesinde yalnızca arızalar giderilmiyor, aynı zamanda su kaynaklarının verimli kullanılması, enerji tasarrufu sağlanması ve şebeke sisteminin daha sağlıklı işletilmesi de hedefleniyor. Erken tespit edilen kaçaklarla uzun süre fark edilmeyen su kayıpları önlenirken, vatandaşların su kesintilerinden en az düzeyde etkilenmesi sağlanıyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürü Behçet Alpay, ekiplerin özellikle yüzeye çıkmayan ana boru patlaklarını gece saatlerinde tespit ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın fark edemediği ve ihbar edemediği su kaçaklarını teknolojik ekipmanlarımız sayesinde belirleyerek kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Suyumuz çok değerli. Bu değeri koruyabilmek ve geleceğe güvenle taşıyabilmek için ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında." dedi.

Kayıp Kaçak Birim Sorumlusu Mert Özçelikbaş ise iki ekiple 17 ilçede gece gündüz görev yaptıklarını belirterek, "Akustik dinleme cihazlarımızla yüzeye çıkmayan patlakları noktasal olarak tespit ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda su kayıp ve kaçaklarını en aza indirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Teknoloji, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre MASKİ’den su israfına teknoloji kalkanı - Son Dakika

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