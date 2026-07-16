MASKİ\'den Yağmur Suyu İzgaralarına Temizlik

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yağmur suyu ızgaralarında yürüttüğü rutin temizlik çalışmalarıyla muhtemel su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Çamur, yaprak ve atıklardan arındırılan mazgallar sayesinde yağmur suyu altyapısının daha sağlıklı çalışması sağlanıyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmur suyu ızgaralarında (mazgallarda) rutin bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıl boyunca program dahilinde yürütülen çalışmalarla yağmur suyu altyapısının sağlıklı şekilde çalışması sağlanırken, muhtemel tıkanıklık ve su taşkınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa'nın 17 ilçesinde yağmur suyu ızgaralarında düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında mazgallarda biriken çamur, rüsubat, yaprak ve çeşitli atıklar temizlenerek suyun akışını engelleyebilecek unsurlar ortadan kaldırılıyor. Böylece özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve yağmur suyu altyapısının verimli şekilde çalışması hedefleniyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Emre Oğulcan Cantimur, bakım ve temizlik çalışmalarının yıl boyunca planlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Manisa'nın 17 ilçesinde ekiplerimizle rutin bakım ve temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yağmur suyu ızgaralarında zamanla biriken çamur, yaprak ve çeşitli atıklar suyun akışını engelleyerek tıkanıklıklara neden olabiliyor. Bu nedenle düzenli temizlik çalışmalarımızı aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da yağmur suyu ızgaralarına ve sokaklara çöp atmama konusunda duyarlılık bekliyoruz." dedi.

Merkezefendi Mahalle Muhtarı Kemal Yumuşak da yağmur suyu ızgaralarının düzenli olarak temizlenmesinin mahalle açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, "MASKİ ekipleri mahallemizde rutin olarak ızgara temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Özellikle yoğun yağışlarda suyun sağlıklı şekilde tahliye edilmesi açısından bu çalışmalar büyük önem taşıyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan yeni yağmur suyu ızgaraları da mahallemize önemli katkı sağladı." diye konuştu.

Bölgede esnaflık yapan Ferdane Kaya ise düzenli temizlik çalışmaları sayesinde muhtemel sorunların önüne geçileceğine inandıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Esnaf Mübeccel Yelkenci de yağmur suyu ızgaralarında yürütülen bakım ve temizlik çalışmalarının hem mahalle hem de esnaf açısından önemli olduğunu ifade ederek MASKİ ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA