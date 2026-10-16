MASKİ Genel Müdürü Kılıç, su tasarrufu için üniversiteyi ve müftülüğü ziyaret etti - Son Dakika
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MASKİ Genel Müdürü Kılıç, su tasarrufu için üniversiteyi ve müftülüğü ziyaret etti

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MASKİ Genel Müdürü Kılıç, su tasarrufu için üniversiteyi ve müftülüğü ziyaret etti
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MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, su tasarrufu ve eğitim için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ile Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'yu ziyaret etti. Ziyaretlerde personel eğitimleri, su kaynaklarının korunması ve tasarruf bilinci ele alındı.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'yu ziyaret etti. Görüşmelerde personel eğitimleri, su kaynaklarının korunması ve vatandaşlarda tasarruf bilincinin artırılması konuları ele alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'yu ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ve Şahika Orhan'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, mesleki eğitim faaliyetleri ile su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

MASKİ'nin kent genelinde içme suyu temini ve altyapı hizmetlerini sürdürürken diğer kurumlarla iletişim ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik temaslarına da devam ettiği belirtildi.

Üniversitenin eğitim desteğine teşekkür

MASKİ heyetinin ilk durağı Manisa Celal Bayar Üniversitesi oldu. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ile gerçekleştirilen görüşmede, kurum çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayan eğitim faaliyetleri ele alındı.

MASKİ heyeti, üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitimlerden kurum olarak önemli ölçüde yararlandıklarını belirterek, çalışmaların personelin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Genel Müdür Ali Kılıç, mesleki gelişimi destekleyen eğitimlerin kamu hizmetlerinin daha etkin ve nitelikli yürütülmesinde önemli rol oynadığını ifade ederek Rektör Kibar'a teşekkür etti.

Su tasarrufu için toplumsal bilinç çağrısı

MASKİ heyeti, daha sonra Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'yu ziyaret etti. Görüşmede, su kaynaklarının korunması, suyun bilinçli tüketilmesi ve vatandaşlarda tasarruf bilincinin artırılması konuları gündeme geldi.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için altyapı yatırımlarının yanı sıra günlük yaşamda gereksiz su tüketiminin önlenmesi ve tasarruf alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Gelecek nesillere yeterli su kaynağı bırakılabilmesi için toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca dini ve toplumsal iletişim kanalları aracılığıyla vatandaşlara su tasarrufu konusunda farkındalık kazandırılmasının sağlayabileceği katkılar değerlendirildi. Su kaynaklarının korunmasının tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA
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