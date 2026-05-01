MASSAD Arıcak ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu

01.05.2026 11:30  Güncelleme: 11:31
Maden, Alacakaya, Arıcak, Sivrice Stratejik Araştırma Derneği (MASSAD) Arıcak ilçesi ile beldelerinde çeşitli temas ve incelemelerde bulundu.

MASSAD Başkanı Sebahattin Bozcan ve yönetimi, Arıcak ilçesi ve beldelerini yerinde incelemek üzere ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Bozcan ve yönetimi Arıcak Kaymakamı Emre Yeşil'i, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz Yalçınkaya'yı, Üçocak Belediye Başkanı Yılmaz Yegül'ü ziyaret ederek ilçe sorunları hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretler hakkında bilgi veren Başkan Sebahattin Bozcan, "Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır sınırlarının kesişim noktasında bulunan Arıcak; samimi, dürüst, mütevazı ve bir o kadar da vakur insanların yaşadığı güzide bir ilçemizdir. Ters lale gibi boynunu eğen zarafetiyle ve Akdağ gibi dimdik duran karakteriyle dikkat çeken bir insan yapısına sahiptir. Ziyaretimiz kapsamında; Arıcak Kaymakamı Emre Yeşil'i, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz Yalçınkaya'yı, Üçocak Belediye Başkanı Yılmaz Yegül'ü ziyaret ederek, ilçe sorunları hakkında istişarelerde bulunduk ve bölgenin ileri gelenleriyle görüş alışverişinde bulunduk. Arıcak ilçemiz, tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Aynı zamanda inşaat sektöründe şehrimize ve ülkemize kalifiye eleman yetiştiren bir konumdadır. Ancak coğrafi yapısı, merkeze uzaklığı ve üretilen ürünlerin pazara erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle yıllardır göç veren bir ilçe durumundadır" dedi.

Başkan Bozcan, "İnşaat sektöründe elde edilen gelirlerin daha yüksek olması, genç nüfusun tarım ve hayvancılıktan uzaklaşmasına ve ilçeyi terk etmesine neden olmaktadır. Dağlık arazi yapısı ve miras yoluyla bölünen topraklar, üretim kapasitesini düşürmekte ve göçü zorunlu hale getirmektedir. Bu durum sosyal yapıyı da etkilemekte; evliliklerde dahi şehirde yaşama şartı ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, Akdağ'ın sunduğu doğal su kaynakları sayesinde düşük maliyetli sulama kanalları ile tarımsal verim önemli ölçüde artırılabilir. Mevcut su kaynaklarının doğru değerlendirilmesiyle hem kayıp-kaçak oranı düşürülebilir hem de kaliteli üretim sağlanabilir. Üçocak ile Bükardı beldeleri arasında yapılan beton asfalt yolun, kullanılan malzemenin kalitesizliği nedeniyle yeniden asfaltlanması gerekmektedir. Göç nedeniyle Bükardı beldesinin nüfusu 1700'lere kadar düşmüş olup, ilerleyen yıllarda köy statüsüne düşme riski bulunmaktadır. Bu noktada, Bükardı ve Üçocak belediye başkanlarının öncülüğünde kurulmakta olan Süt Birliği Kooperatifi, hem hayvancılığın gelişmesi hem de istihdam açısından büyük önem arz etmektedir. Bölgenin iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının dayanışma içinde hareket ederek, hiçbir menfaat gözetmeksizin Arıcak'ın sorunlarına çözüm üretme noktasında sorumluluk almaları gerekmektedir" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Çevre, Son Dakika

