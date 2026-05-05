Mazıdağı\'nda Yolların Durumu Tepki Çekiyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yağışlar nedeniyle bozulan yollar, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Mazıdağı ilçe merkezinde bozuk, çukurlu ve çamurlu yollar nedeniyle vatandaşlar günlük yaşamda büyük zorluk yaşıyor. Özellikle sürücülerin ve yayaların ciddi sıkıntı çektiği bölgelerde yolların uzun süredir yapılmaması tepkilere neden oluyor. Mahalle sakinleri, "Tozdan, çamurdan geçilmiyor. Araçlarımız zarar görüyor. Bu yollar artık yapılmalı" diyerek, yolların bir an önce yapılmasını istedi. - MARDİN
