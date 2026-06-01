Ormanlık alanlara atılan moloz ve inşaat atıklarına vatandaş tepkisi

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek, Yaraş yolu ve Ortaköy mahallelerindeki ormanlık alanlar, duyarsız kişilerce dökülen moloz ve inşaat atıkları nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın bölgeye astığı uyarı levhaları da kaçak dökümleri engellemeye yetmedi. Ortaköy Mahallesi sakinlerinden Celal Caymaz, 7 yıldır bölgede yaşadığını ve son 5 yıldır bu çevre kirliliğiyle tek başına mücadele ettiğini belirtti. Caymaz; "İlgili mercilerle defalarca konuştum. İlk başta bana 'Burada çok moloz var, biz bu kadar molozu kaldıramayız' dediler. Daha sonra en azından yeni dökümleri engellemek için yasak getirilmesini ve önlem alınmasını talep ettik" dedi.

"Hem görüntü kirliliği hem yangın davetiyesi"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ormanlık alana atılan molozların içindeki cam kırıklarının büyük bir orman yangını riski oluşturduğuna dikkat çeken Caymaz, "Bölgemizde inşaat sektörü çok büyüdü. Yıkım yapanlar, pisliğini getirip bu güzelim fidanlığın, ormanlığın içine döküyor. Belediyenin moloz dökümü için tahsis ettiği resmi bir alan var ama maliyetten kaçmak için oraya hiç uğramıyorlar, en yakın buldukları yeşil alana boşaltıyorlar. Bu fidanlık Ortaköy'ün tam merkezinde. Hem görüntü kirliliği hem de ciddi bir yangın tehlikesi var. Bunu resmi bir ihbar olarak kabul etsinler" şeklinde konuştu.

Kirlilik sadece Ortaköy ile sınırlı değil

Görüntü kirliliğinin diğer noktalara da sıçradığını belirten Celal Caymaz; "Ortaköy'den çıkıp Düğerek-Yaraş yolu üzerinden Muğla merkeze gittiğimde, yol boyunca ormanlık alanların içinde yine aynı moloz yığınlarını görüyorum. Burası yetmemiş gibi o bölgeyi de mahvetmişler. Lütfen rica ediyorum, ilgililer bu rezaleti bir an önce ortadan kaldırsın. Biz de rahat bir nefes alalım, tertemiz bir çevreye kavuşalım" dedi. - MUĞLA