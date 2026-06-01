Ormanlık alanlara atılan moloz ve inşaat atıklarına vatandaş tepkisi

01.06.2026 13:13  Güncelleme: 13:15
Muğla Menteşe'de Düğerek, Yaraş yolu ve Ortaköy mahallelerindeki ormanlık alanlar, kaçak dökülen moloz ve inşaat atıkları nedeniyle çevre kirliliği ve yangın riskiyle karşı karşıya. Mahalle sakinleri yetkililere çözüm çağrısı yapıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek, Yaraş yolu ve Ortaköy mahallelerindeki ormanlık alanlar, kaçak dökülen moloz ve inşaat atıkları nedeniyle çevre kirliliği ve yangın riskiyle karşı karşıya kalırken, uyarı levhalarına rağmen önlenemeyen dökümlere tepki gösteren mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak bölgedeki sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek, Yaraş yolu ve Ortaköy mahallelerindeki ormanlık alanlar, duyarsız kişilerce dökülen moloz ve inşaat atıkları nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın bölgeye astığı uyarı levhaları da kaçak dökümleri engellemeye yetmedi. Ortaköy Mahallesi sakinlerinden Celal Caymaz, 7 yıldır bölgede yaşadığını ve son 5 yıldır bu çevre kirliliğiyle tek başına mücadele ettiğini belirtti. Caymaz; "İlgili mercilerle defalarca konuştum. İlk başta bana 'Burada çok moloz var, biz bu kadar molozu kaldıramayız' dediler. Daha sonra en azından yeni dökümleri engellemek için yasak getirilmesini ve önlem alınmasını talep ettik" dedi.

"Hem görüntü kirliliği hem yangın davetiyesi"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ormanlık alana atılan molozların içindeki cam kırıklarının büyük bir orman yangını riski oluşturduğuna dikkat çeken Caymaz, "Bölgemizde inşaat sektörü çok büyüdü. Yıkım yapanlar, pisliğini getirip bu güzelim fidanlığın, ormanlığın içine döküyor. Belediyenin moloz dökümü için tahsis ettiği resmi bir alan var ama maliyetten kaçmak için oraya hiç uğramıyorlar, en yakın buldukları yeşil alana boşaltıyorlar. Bu fidanlık Ortaköy'ün tam merkezinde. Hem görüntü kirliliği hem de ciddi bir yangın tehlikesi var. Bunu resmi bir ihbar olarak kabul etsinler" şeklinde konuştu.

Kirlilik sadece Ortaköy ile sınırlı değil

Görüntü kirliliğinin diğer noktalara da sıçradığını belirten Celal Caymaz; "Ortaköy'den çıkıp Düğerek-Yaraş yolu üzerinden Muğla merkeze gittiğimde, yol boyunca ormanlık alanların içinde yine aynı moloz yığınlarını görüyorum. Burası yetmemiş gibi o bölgeyi de mahvetmişler. Lütfen rica ediyorum, ilgililer bu rezaleti bir an önce ortadan kaldırsın. Biz de rahat bir nefes alalım, tertemiz bir çevreye kavuşalım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İnşaat, Yaşam, Çevre, Muğla, Doğa, Son Dakika

