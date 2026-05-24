Merkezefendi Belediyesi küçükbaş kurban kesim yerlerini belirledi
Merkezefendi Belediyesi küçükbaş kurban kesim yerlerini belirledi

Merkezefendi Belediyesi küçükbaş kurban kesim yerlerini belirledi
24.05.2026 20:57  Güncelleme: 20:59
Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ilçe genelinde hizmet verecek kurban kesim yerlerini açıkladı. Başkan Şeniz Doğan, sağlıklı ve huzurlu bir bayram için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ilçe genelinde hizmet vereceği kurban kesim yerlerini açıkladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizde bayramın mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

Merkezefendi'de, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde kurban kesim yerleri belirlendi. Belirlenen; Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Karaman Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Babadağ TOKİ Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri, Yenişehir Kapalı Pazar Yeri ve 1200 Evler Kapalı Pazar Yerlerinde küçükbaş kurban kesimi yapılacak. Belirlenen noktalarda vatandaşın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi için tüm tedbir ve önlemler alındı.

Kurban kesim alanlarında kasap, zabıta ekipleri ve görevli personel hazır bulunacak. Görev alan ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara yardımcı olacak. Kesim işlemlerinin sona ermesinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kesim alanlarında temizlik işlemini gerçekleştirecek.

Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Çağrı Merkezi ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, 3. Sayfa, Denizli, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Merkezefendi Belediyesi küçükbaş kurban kesim yerlerini belirledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi küçükbaş kurban kesim yerlerini belirledi - Son Dakika
