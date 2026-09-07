Mersin Bozyazı'da orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Kaledibi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Bozkurt Caddesi Sazlıyokuş mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Mersin Bozyazı'da orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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