Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Kasım\'da adliyede vatandaşlara fidan dağıttı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Mersin Adliyesi binasında gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ömer Faruk Güngör, Muti Yeter, Oğuzhan Murat, İsmet Güdümen, Taşkın Çörekli ve Zafer Seçkin ile Adalet Komisyonu Üyesi Aydın Cıvgın katıldı.

Etkinlik kapsamında adliyeyi ziyaret eden vatandaşlara da fidan dağıtıldı. Fidan dağıtımıyla doğanın korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

"Fidanlar geleceğe bırakacağımız en kıymetli miras"

Programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, ağaçlandırmanın gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi. Emre, "Ağaçlandırma; yalnızca bugüne dair bir çevre çalışması değil, evlatlarımıza ve yarınlarımıza karşı en köklü sorumluluğumuzdur. Bugün toprağa kavuşturduğumuz her bir fidan, yarının nefesi, geleceğe bırakacağımız en kıymetli mirastır. Doğayı korumak, yeşil alanlarımızı çoğaltmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya devretmek hepimizin ortak vicdanı ve görevidir. Bu anlamlı günde filizlenen her fidanın, toplumumuzdaki çevre bilincini ve doğa sevgisini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başsavcı Yasin Emre ve başsavcı vekilleri ağaçlandırma alanına geçerek fidanları toprakla buluşturdu. Fidanlara ilk can sularının verilmesinin ardından etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.