Mersin'de 18 metrelik kuyuya düşen keçi kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de 18 metrelik kuyuya düşen keçi kurtarıldı

Mersin\'de 18 metrelik kuyuya düşen keçi kurtarıldı
13.07.2026 09:42  Güncelleme: 09:46
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 18 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin profesyonel kurtarma operasyonuyla sağ salim çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Mersin'de yaklaşık 18 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin profesyonel kurtarma operasyonuyla sağ salim çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesinde Baki Öksüz'e ait bir keçinin tarlada bulunan ve uzun süredir kullanılmayan eski su kuyusuna düşmesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 18 metre derinliğindeki kuyuya müdahale öncesinde ekipler, iş sağlığı ve güvenliği prosedürleri kapsamında kapsamlı risk değerlendirmesi yaptı. Özellikle kapalı alan kurtarma çalışmalarında hayati önem taşıyan gaz ölçüm cihazları kullanılarak kuyu içerisindeki atmosfer kontrol edildi. Yapılan ölçümlerde oksijen seviyesi ile patlayıcı ve zehirli gaz değerleri analiz edilerek ortamın güvenli olduğu tespit edildi. Güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından ekipler, koruyucu kişisel donanımlarını kullanarak ve modern kurtarma ekipmanlarıyla operasyonu başlattı. Kurulan profesyonel halat sistemleri sayesinde eğitimli personel kontrollü şekilde kuyuya indirildi. Titizlikle yürütülen çalışma sonucunda keçi bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Herhangi bir yaralanma yaşamadan kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çamlıyayla, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Mersin, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin'de 18 metrelik kuyuya düşen keçi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 18 metrelik kuyuya düşen keçi kurtarıldı - Son Dakika
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