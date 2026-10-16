Mersin\'de 4 gündür süren yağış Mezitli ile Silifke arasında su birikintisi oluşturdu

Mersin'de meteorolojinin uyarısını yaptığı yağışlı hava bugünde etkisini sürdürdü. Özellikle Mezitli, Erdemli ile Silifke ilçeleri arasında zaman zaman kuvvetli yağış etkili oldu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün hafta başından itibaren Mersin için uyardığı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bugünde devam etti. 4 gündür süren ara ara yoğun olarak etkisini gösteren yağışlar bugün daha çok Mezitli, Erdemli ile Silifke ilçeleri arasında yaşandı. Zaman zaman kuvvetli yağış nedeniyle belirli bölgeler de su birikintileri oluştu. Sıfır rakımdan itibaren etkili olduğu öğrenilen yağışların yarından sonra bölgeyi terk etmesinin beklendiği ifade edildi.

Öteyandan meteoroloji, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinden rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.