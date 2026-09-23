Mersin'de 9 ilçede 17 göl ve gölete 347 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de 9 ilçede 17 göl ve gölete 347 bin yavru sazan bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin\'de 9 ilçede 17 göl ve gölete 347 bin yavru sazan bırakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi'nin 45. yılında Mersin'de 9 ilçedeki 17 göl ve gölete 347 bin yavru sazan bırakıldı. Güzelyayla Göleti'ndeki çalışmayla doğal yaşamın korunması hedeflenirken yetkililer avlanma kurallarına uymaya çağırdı.

Mersin'de 'Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi' kapsamında 9 ilçede bulunan 17 göl ve gölete toplam 347 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi'nin 45. yılında Mersin'de balıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında kent genelindeki 9 ilçede yer alan 17 göl ve gölete toplam 347 bin yavru sazan salındı.

Program kapsamında Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Göletinde de yavru sazanlar suyla buluşturuldu. Balıklandırma programına Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Şube Müdürü Yiğit Alaşehir, Toroslar İlçe Müdürü Muttalip Kurt, Güzelyayla Mahalle Muhtarı ve teknik personel katıldı.

Çalışmayla doğal yaşamın korunması, balık popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve su ürünleri varlığının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Yetkililer, göl ve göletlere bırakılan yavru sazanların korunmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşlar ile amatör balıkçıları avlanma kurallarına uymaya davet etti.

Kaynak: İHA
Tarım ve Orman BakanlığıBalıkçılıkGüzelyaylaMersinGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:24
Dünya devi firma, Türkiye’deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:46:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin'de 9 ilçede 17 göl ve gölete 347 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement